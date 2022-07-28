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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Крузейдерс - Базель
Крузейдерс - Базель: обзор матча 28 июля 2022
Крузейдерс
28.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Базель
53'
P. Lowry
36'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крузейдерс - Базель
Желтая карточка
П. Хитли
90'
+3
90'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Л. Миллар
Желтая карточка
J. Owens
88'
86'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
P. Lowry
85'
Замена
J. Owens
️️️️
C. Hegarty
82'
75'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Д. Малес
74'
Желтая карточка
А. Пельмар
Желтая карточка
J. McMurray
74'
Замена
R. Weir
️️️️
R. Clarke
72'
Желтая карточка
C. Hegarty
70'
68'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
А. Комас
Замена
J. McMurray
️️️️
J. Winchester
60'
ГОЛ! 1:1!
P. Lowry
53'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миллар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейдерс
33
Jonathan Tuffey
ВР
3
Christopher Hegarty
ЦЗ
2
Billy Joe Burns
ЦЗ
20
Daniel Larmour
ЦЗ
7
Philip Lowry
ЦП
15
Jarlath O'Rourke
ЦП
8
Ben Kennedy
ЦП
14
Jordan Forsythe
ЦП
19
Jude Winchester
ЦП
7
Ross Clarke
ЦФ
22
Пол Хитли
ЦФ
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Крузейдерс
36
McKenzie Pauley
ВР
17
Lewis Patterson
ЦЗ
23
Rory McKeown
ЦЗ
6
Robbie Weir
ЦП
9
Adam Lecky
ЦП
43
Lewis Barr
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
45
Sam Morrow
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
18
Jordan Owens
ЦФ
27
Jonathan McMurray
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
3-5-2
33
3
2
20
15
8
14
19
7
22
Хитли
7
4-2-1-3
1
Хитц
5
Ланг
3
Комас
3
Пельмар
34
Джига
20
Фрай
17
Диуф
17
Миллар
11
Салаи
11
Амдуни
19
Малес
7
6
6
7
3
18
18
3
19
27
27
19
3
Комас
3
Каттербах
3
Каттербах
3
Комас
19
Малес
14
Ндой
14
Ндой
19
Малес
17
Миллар
47
Лтайеф
47
Лтайеф
17
Миллар
Остались в запасе
Крузейдерс
Базель
36
McKenzie Pauley
ВР
17
Lewis Patterson
ЦЗ
23
Rory McKeown
ЦЗ
9
Adam Lecky
ЦП
43
Lewis Barr
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
45
Sam Morrow
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
36
McKenzie Pauley
ВР
17
Lewis Patterson
ЦЗ
23
Rory McKeown
ЦЗ
9
Adam Lecky
ЦП
43
Lewis Barr
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
45
Sam Morrow
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
30
Антон Каде
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Крузейдерс - Базель
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
3 : 1
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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