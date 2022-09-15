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Лига конференций 2026/2027
Жальгирис - Базель
Жальгирис - Базель: обзор матча 15 сентября 2022
Жальгирис
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Базель
62'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Базель
90'
+2
Желтая карточка
В. Бюргер
85'
Замена
К. Сене
️️️️
Д. Ндой
85'
Замена
А. Пельмар
️️️️
Т. Джака
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
М. Миличкович
85'
79'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
А. Диуф
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
77'
73'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
73'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
68'
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
65'
64'
Желтая карточка
С. Лопес
Желтая карточка
П. Мамич
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Зекири
Пас отдал
Д. Малес
58'
Желтая карточка
А. Комас
Желтая карточка
Ф. Кьереме
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
11
Франсис Кьереме
ПВ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гертмонас
12
Мамич
26
Любисавлевич
3
Павелич
95
Бопесу
5
Горобсов
70
Урега
15
Буфф
10
Миличкович
11
Кьереме
19
Оливейра
4-3-1-2
1
Хитц
4
Нуху
3
Комас
18
Лопес
3
Каттербах
34
Джака
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
9
Зекири
19
Малес
10
Миличкович
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
10
Миличкович
19
Оливейра
9
Казлаускас
9
Казлаускас
19
Оливейра
34
Джака
3
Пельмар
3
Пельмар
34
Джака
17
Диуф
20
Фрай
20
Фрай
17
Диуф
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
14
Ндой
9
Сене
9
Сене
14
Ндой
Остались в запасе
Жальгирис
Базель
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
16
Нильс де Моль
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Жальгирис - Базель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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