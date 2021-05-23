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Идрисс Саади
Статистика
Идрисс Саади - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1992 (34)
#9 | Нападающий
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Страсбур
1 : 1
23.05.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1 : 0
14.03.2021
Страсбур
80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
03.03.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1 : 1
28.02.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
21.02.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Метц
1 : 2
14.02.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0 : 3
04.10.2020
Лилль
58' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 2
27.09.2020
Страсбур
71' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 0
20.09.2020
Дижон
77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2 : 0
12.09.2020
Страсбур
80' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
0 : 2
29.08.2020
Ницца
63' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лорьян
3 : 1
23.08.2020
Страсбур
83' - 90'
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