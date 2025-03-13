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Айнтрахт
Марио Гетце
Новости
€ 3 млн
Марио Гетце - новости
Айнтрахт
3 июня 1992 (34)
#27 | Полузащитник
176 см | 64 кг
Германия
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Публикации
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
2025.03.13 22:41
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Фото
«Айнтрахт» продлил контракт с победителем ЧМ-2014
2023.06.03 12:38
Гетце установил рекорд сборной Германии
2022.11.24 05:15
Гетце поедет на ЧМ-2022. Он не играл за сборную Германии с 2017 года
2022.11.10 14:21
3
Мане, Гнабри, Мюллер – в основе «Баварии» на матч-открытие Бундеслиги; Трапп, Роде, Гетце выйдут у «Айнтрахта»
2022.08.05 20:56
Фото
Гетце – новый игрок «Айнтрахта»
2022.06.21 18:57
29-летний Гетце сегодня подпишет контракт с «Айнтрахтом» на 3 года
2022.06.21 07:28
2
«Айнтрахт» намерен усилиться чемпионом мира 2014 года
2022.06.18 09:48
Мусиала повторил достижение Гетце в сборной Германии
2022.06.11 21:42
«Рома» выбирает между Гетце и Иско (Calciomercato)
2022.06.04 11:49
29-летний Гетце может перейти в «Милан» или «Бенфику»
2022.05.31 15:54
Гетце может перейти в «Бенфику»
2022.05.10 15:56
1
Гетце: «Хочу поиграть в Италии, Испании или Англии»
2022.03.15 11:01
1
Видео
Гетце – лучший игрок недели в Лиге Европы
2021.09.17 19:11
Фото
ПСВ продлил контракт с 29-летним Гетце
2021.09.06 11:15
3
Гетце: «Летом в «Баварии» мне сказали, что я могу снова оказаться в клубе»
2020.12.25 00:58
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
2020.10.18 22:15
Видео
Гетце подписал контракт с ПСВ
2020.10.07 00:50
4
Bild: Гетце пополнит ПСВ
2020.10.06 22:56
«Севилья» хочет подписать Гетце
2020.07.18 15:56
1
Торган Азар сменит игровой номер в «Боруссии» после ухода Гетце
2020.07.02 19:59
Гетце заинтересовал «Атлетико»
2020.06.24 13:30
«Милан», «Лацио», «Рома» – в гонке за Гетце
2020.05.24 17:13
1
«Боруссия» объявила об уходе Гетце
2020.05.23 16:57
5
Упамекано, Гетце и Йович могут перейти в «Милан» после прихода Рангника
2020.05.06 15:38
1
Bild: Гетце может перейти в «Ниццу»
2020.05.02 19:11
«Рома» вступила в переговоры с Гетце
2020.04.04 22:15
«Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Виллиана Жозе
2020.01.26 08:40
3
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3
4
5
Главные новости
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
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