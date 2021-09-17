Гетце – лучший игрок недели в Лиге Европы

Лучшим футболистом недели в Лиге Европы признан полузащитник ПСВ Марио Гетце. Его гол и результативный пас помогли нидерландцам сыграть вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).
Второе место в рейтинге игроков недели занял форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Третий – Деклан Райс.
- Осимхен во 2-м тайме матча с «Лестером» оформил дубль и принес «Наполи» ничью.
- Райс в матче с хорватским «Динамо» показал 98-процентную точность пасов (53 из 54). При этом все его передачи на чужой половине были точными (32 из 32).
- 2-й тур группового этапа Лиги Европы – через 2 недели.
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Источник: твиттер Лиги Европы