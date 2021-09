Гетце – лучший игрок недели в Лиге Европы

Лучшим футболистом недели в Лиге Европы признан полузащитник ПСВ Марио Гетце. Его гол и результативный пас помогли нидерландцам сыграть вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

Второе место в рейтинге игроков недели занял форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Третий – Деклан Райс.

With a goal & assist, Mario Götze is the UEL Player of the Week! #UELPOTW @hankookreifen #UEL pic.twitter.com/otd8gntmNl