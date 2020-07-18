«Севилья» хочет подписать Гетце

А нафиг он нужен? З/п будет высокая, а играть в футбол он уже давно закончил. Получше, чем Шюррле, но история похожая. Не проще ли молодёжь подтянуть или взять перспективного ноунейма, который на поле умирать будет, лишь бы тренер в него поверил и оставил в команде.
«Севилья» может пригласить полузащитника Марио Гетце, который с 1 июля находится в статусе свободного агента.
По информации Mundo Deportivo, испанский клуб уже вступил в переговоры с представителями 28-летнего немца.
Также на хавбека претендуют «Монако» и «Фиорентина».
Последней командой Гетце была дортмундская «Боруссия». В текущем сезоне он забил три гола и сделал один ассист в 20 матчах.