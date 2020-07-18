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    «Севилья» хочет подписать Гетце

    «Севилья» может пригласить полузащитника Марио Гетце, который с 1 июля находится в статусе свободного агента.

    По информации Mundo Deportivo, испанский клуб уже вступил в переговоры с представителями 28-летнего немца.

    Также на хавбека претендуют «Монако» и «Фиорентина».

    Последней командой Гетце была дортмундская «Боруссия». В текущем сезоне он забил три гола и сделал один ассист в 20 матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10305

      Cules2013 46 минут назад

      А нафиг он нужен? З/п будет высокая, а играть в футбол он уже давно закончил. Получше, чем Шюррле, но история похожая. Не проще ли молодёжь подтянуть или взять перспективного ноунейма, который на поле умирать будет, лишь бы тренер в него поверил и оставил в команде.

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