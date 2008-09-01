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    Гетце заинтересовал «Атлетико»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может присоединиться к «Атлетико».

    Немец решил покинуть дортмундцев по окончании сезона, и мадридский клуб готов предложить Гетце контракт. По информации Goal.com, ради перехода в «Атлетико» игроку придется пойти на существенное снижение зарплаты: если в «Боруссии» он получал 10 миллионов евро за сезон, то в Испании ему готовы платить чуть более 2 миллионов.

    • В текущем сезоне немецкий хавбек забил три гола и сделал один ассист в 20 матчах.
    • Ранее сообщалось об интересе к Гетце со стороны «Герты», «Ниццы», «Ромы» и «Милана».

    Источник: Goal.com

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