Гетце заинтересовал «Атлетико»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может присоединиться к «Атлетико».
Немец решил покинуть дортмундцев по окончании сезона, и мадридский клуб готов предложить Гетце контракт. По информации Goal.com, ради перехода в «Атлетико» игроку придется пойти на существенное снижение зарплаты: если в «Боруссии» он получал 10 миллионов евро за сезон, то в Испании ему готовы платить чуть более 2 миллионов.
- В текущем сезоне немецкий хавбек забил три гола и сделал один ассист в 20 матчах.
- Ранее сообщалось об интересе к Гетце со стороны «Герты», «Ниццы», «Ромы» и «Милана».
Источник: Goal.com