Гетце заинтересовал «Атлетико»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может присоединиться к «Атлетико».

Немец решил покинуть дортмундцев по окончании сезона, и мадридский клуб готов предложить Гетце контракт. По информации Goal.com, ради перехода в «Атлетико» игроку придется пойти на существенное снижение зарплаты: если в «Боруссии» он получал 10 миллионов евро за сезон, то в Испании ему готовы платить чуть более 2 миллионов.