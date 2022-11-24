Гетце установил рекорд сборной Германии

Германия проиграла Японии (1:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце вышел на замену на 78-й минуте.

Между двумя матчами 30-летнего футболиста на чемпионате мира прошло 3055 дней.

Он не участвовал в турнире с 2014 года, когда забил победный гол в финале.

Гетце стал рекордсменом сборной Германии – никогда прежде у немцев разрыв между двумя играми на ЧМ не был таким большим.

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