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    Гетце подписал контракт с ПСВ

    Как и ожидалось, бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце подписал контракт с ПСВ. Контракт рассчитан на два года.

    Видеопрезентация футболиста, подготовленная нидерландской пресс-службой, доступна ниже. Гетце перешел как свободный агент.

    • Гетце – автор победного гола в финале чемпионата мира-2014.
    • Игрок – воспитанник «Боруссии» Д.
    • Он провел 63 матча за сборную Германии, забил 17 голов.

    Источник: твиттер ПСВ

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    07.10.2020 00:50
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +202

      Ronko 8 октября 2020, 03:55

      Пишите возраст игрока

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian > Ronko 9 октября 2020, 09:27

      28 вроде ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 7 октября 2020, 08:50

      Повезло пылесосам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 октября 2020, 08:36

      Что то все чемпионы мира иссякли ....

      0
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