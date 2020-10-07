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Как и ожидалось, бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце подписал контракт с ПСВ. Контракт рассчитан на два года.
Видеопрезентация футболиста, подготовленная нидерландской пресс-службой, доступна ниже. Гетце перешел как свободный агент.
- Гетце – автор победного гола в финале чемпионата мира-2014.
- Игрок – воспитанник «Боруссии» Д.
- Он провел 63 матча за сборную Германии, забил 17 голов.
#MeisterMario = PSV’er! pic.twitter.com/5QDbqu5eTB— PSV (@PSV) October 6, 2020