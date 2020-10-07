Как и ожидалось, бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце подписал контракт с ПСВ. Контракт рассчитан на два года.

Видеопрезентация футболиста, подготовленная нидерландской пресс-службой, доступна ниже. Гетце перешел как свободный агент.