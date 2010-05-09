Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леандро - статистика

Завершил карьеру
11 марта 1983 (43)
#29 | Защитник
182 см | 76 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
22
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 30 тур
Кривбасс
3 : 1
09.05.2010
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 29 тур
Говерла
0 : 1
05.05.2010
Таврия
1' - 65'
Чемпионат Украины, 28 тур
Динамо К
2 : 0
01.05.2010
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 27 тур
Говерла
0 : 1
25.04.2010
Металлург
1' - 74'
47'
Чемпионат Украины, 26 тур
Шахтер
1 : 0
18.04.2010
Говерла
1' - 87'
Чемпионат Украины, 25 тур
Говерла
1 : 1
15.04.2010
Черноморец
1' - 11'
11'
Чемпионат Украины, 24 тур
Говерла
1 : 1
11.04.2010
Карпаты
1' - 90'
Чемпионат Украины, 23 тур
Днепр
1 : 0
03.04.2010
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 13 тур
Говерла
1 : 0
24.03.2010
Динамо К
1' - 90'
Чемпионат Украины, 21 тур
Арсенал
0 : 0
19.03.2010
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 20 тур
Говерла
2 : 1
14.03.2010
Заря
1' - 90'
Чемпионат Украины, 19 тур
Металлист
2 : 1
06.03.2010
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 18 тур
Говерла
0 : 1
27.02.2010
Металлург
1' - 90'
35'
Чемпионат Украины, 17 тур
Ворскла
2 : 0
12.12.2009
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 16 тур
Говерла
0 : 1
06.12.2009
Мариуполь
1' - 90'
Чемпионат Украины, 15 тур
Говерла
3 : 0
28.11.2009
Кривбасс
1' - 90'
Чемпионат Украины, 14 тур
Таврия
3 : 2
21.11.2009
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 12 тур
Металлург
3 : 0
01.11.2009
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 11 тур
Говерла
1 : 1
25.10.2009
Шахтер
1' - 90'
Чемпионат Украины, 10 тур
Черноморец
2 : 0
17.10.2009
Говерла
1' - 90'
Чемпионат Украины, 9 тур
Карпаты
1 : 0
04.10.2009
Говерла
1' - 83'
Главные новости
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
2
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
3
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
1
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+