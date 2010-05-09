Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 30 тур
Чемпионат Украины, 29 тур
Чемпионат Украины, 28 тур
Чемпионат Украины, 27 тур
Чемпионат Украины, 26 тур
Чемпионат Украины, 25 тур
Чемпионат Украины, 24 тур
Чемпионат Украины, 23 тур
Чемпионат Украины, 13 тур
Чемпионат Украины, 21 тур
Чемпионат Украины, 20 тур
Чемпионат Украины, 19 тур
Чемпионат Украины, 18 тур
Чемпионат Украины, 17 тур
Чемпионат Украины, 16 тур
Чемпионат Украины, 15 тур
Чемпионат Украины, 14 тур
Чемпионат Украины, 12 тур
Чемпионат Украины, 11 тур
Чемпионат Украины, 10 тур