Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэвид Карни - статистика

Завершил карьеру
30 ноября 1983 (42)
#42 | Защитник
181 см | 75 кг
Австралия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкпул
1 : 3
07.03.2011
Челси
1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4 : 0
26.02.2011
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3 : 1
22.02.2011
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1 : 1
12.02.2011
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
5 : 3
05.02.2011
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1 : 3
02.02.2011
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Манчестер Сити
1 : 0
01.01.2011
Блэкпул
83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сандерленд
0 : 2
28.12.2010
Блэкпул
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Сток Сити
0 : 1
11.12.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Болтон
2 : 2
27.11.2010
Блэкпул
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Блэкпул
2 : 1
20.11.2010
Вулверхэмптон
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0 : 0
13.11.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 2
10.11.2010
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Блэкпул
2 : 2
06.11.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Блэкпул
2 : 1
01.11.2010
Вест Бромвич
57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
23.10.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Блэкпул
2 : 3
17.10.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
4 : 0
19.09.2010
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Ньюкасл
0 : 2
11.09.2010
Блэкпул
85' - 90'
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+