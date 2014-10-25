Уссама Ассаиди - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Ассаиди
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Уссама
|Фамилия
|Ассаиди
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 августа 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2015
|80' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|28.12.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.12.2014
|76' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.12.2014
|82' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Челси (Лондон)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:2
|Арсенал (Лондон)
|02.12.2014
|1' -76'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|25.10.2014
|79' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|19.10.2014
|73' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|76'
|04.10.2014
|18' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|62'
|29.09.2014
|82' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.09.2014
|82' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Лестер (Лестер)