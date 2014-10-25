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    Уссама Ассаиди - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Уссама
    Фамилия Ассаиди
    Команда Аль-Ахли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 9 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2015 80' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    28.12.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    26.12.2014 76' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.12.2014 82' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Челси (Лондон)
    13.12.2014 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.12.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:2 Арсенал (Лондон)
    02.12.2014 1' -76' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.11.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бернли (Бернли)
    01.11.2014 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    25.10.2014 79' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    19.10.2014 73' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Суонси (Суонси)
    76'
    04.10.2014 18' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    62'
    29.09.2014 82' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    20.09.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.09.2014 82' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Лестер (Лестер)
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