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Сток Сити - Лестер
Сток Сити - Лестер: обзор матча 13 сентября 2014
Сток Сити
13.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
64'
Л. Ульоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Лестер
Замена
М. Муниеса
️️️️
Э. Питерс
84'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
Д. Уолтерс
82'
76'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Шлупп
Замена
М. Диуф
️️️️
Б. Кркич
74'
64'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ульоа
Пас отдал
П. Кончески
Желтая карточка
Э. Питерс
49'
46'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Р. Марез
46'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Э. Кинг
Желтая карточка
П. Крауч
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
35
Дин Хаммонд
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Лестер
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
27
Бардсли
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
11
Мозес
15
Крауч
19
Уолтерс
9
Кркич
4-3-1-2
29
Хамер
26
Мур
2
Де Лат
5
Морган
15
Кончески
35
Хаммонд
10
Кинг
27
Шлупп
26
Марез
35
Наджент
11
Ульоа
33
Питерс
5
Муниеса
5
Муниеса
33
Питерс
19
Уолтерс
24
Ассаиди
24
Ассаиди
19
Уолтерс
9
Кркич
92
Диуф
92
Диуф
9
Кркич
10
Кинг
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
10
Кинг
26
Марез
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
26
Марез
27
Шлупп
9
Варди
9
Варди
27
Шлупп
Остались в запасе
Сток Сити
Лестер
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Сток Сити - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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