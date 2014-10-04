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Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 04 октября 2014
Сандерленд
04.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
4'
К. Уикхэм
23'
С. Флетчер
79'
С. Флетчер
15'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
Б. Кркич
ГОЛ! 3:1!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Уикхэм
79'
78'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Крауч
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
С. Ларссон
71'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
Ж. Гомес
71'
Желтая карточка
С. Флетчер
70'
70'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Г. Уилэн
Желтая карточка
П. ван Анхолт
67'
66'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Б. Джонс
64'
62'
Желтая карточка
У. Ассаиди
Замена
А. Джонсон
️️️️
У. Бакли
60'
27'
Желтая карточка
М. Муниеса
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Ж. Гомес
23'
18'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
В. Мозес
15'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адам
Пас отдал
В. Мозес
ГОЛ! 1:0!
К. Уикхэм
Пас отдал
С. Флетчер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-3
1
Манноне
15
ван Анхолт
16
О'Ши
2
Вергини
2
Джонс
7
Ларссон
16
Гомес
6
Каттермол
11
Бакли
13
Уикхэм
26
Флетчер
4-4-2
31
Бегович
27
Бардсли
5
Муниеса
17
Шоукросс
36
Уилсон
11
Мозес
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
7
Арнаутович
15
Крауч
16
Гомес
23
Бридкатт
23
Бридкатт
16
Гомес
7
Ларссон
6
Родуэлл
6
Родуэлл
7
Ларссон
11
Бакли
11
Джонсон
11
Джонсон
11
Бакли
11
Мозес
24
Ассаиди
24
Ассаиди
11
Мозес
15
Крауч
19
Уолтерс
19
Уолтерс
15
Крауч
12
Уилэн
9
Кркич
9
Кркич
12
Уилэн
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
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