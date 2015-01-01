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Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 января 2015
Сток Сити
01.01.2015, четверг, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
3'
Р. Шоукросс
26'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Замена
У. Ассаиди
️️️️
М. Арнаутович
80'
74'
Замена
Рафаэл
️️️️
Э. Янг
73'
Травма
Э. Янг
63'
Замена
А. Янузай
️️️️
Л. Шоу
63'
Замена
А. Эррера
️️️️
Р. Фалькао
26'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
М. Кэррик
ГОЛ! 1:0!
Р. Шоукросс
Пас отдал
П. Крауч
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛАЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
5
Муниеса
5
Кэмерон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
92
Диуф
19
Уолтерс
15
Крауч
7
Арнаутович
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
6
Смоллинг
35
Эванс
4
Джонс
15
Янг
23
Шоу
16
Кэррик
32
Руни
64
Мата
9
Фалькао
32
ван Перси
7
Арнаутович
24
Ассаиди
24
Ассаиди
7
Арнаутович
15
Янг
2
Рафаэл
2
Рафаэл
15
Янг
9
Фалькао
21
Эррера
21
Эррера
9
Фалькао
23
Шоу
24
Янузай
24
Янузай
23
Шоу
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:40 (прямая)
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