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Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 19 октября 2014
Сток Сити
19.10.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
43'
Ч. Адам (П)
76'
Д. Уолтерс
34'
В. Бони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
89'
85'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
У. Ассаиди
76'
75'
Желтая карточка
В. Бони
Замена
У. Ассаиди
️️️️
В. Мозес
73'
65'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Т. Кэрролл
65'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Н. Дайер
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
С. Айрленд
62'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
М. Диуф
62'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Адам
43'
Желтая карточка
М. Диуф
35'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бони
Желтая карточка
Р. Шоукросс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
2
Лиам Шепард
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
36
Уилсон
27
Бардсли
15
Н'Зонзи
16
Адам
7
Айрленд
11
Мозес
15
Крауч
92
Диуф
4-2-2-2
22
Фабиански
5
Уилльямс
6
Фернандес
22
Ранхель
3
Тэйлор
40
Ки Сун-Юн
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
15
Раутледж
12
Дайер
2
Бони
92
Диуф
5
Кэмерон
5
Кэмерон
92
Диуф
11
Мозес
24
Ассаиди
24
Ассаиди
11
Мозес
7
Айрленд
19
Уолтерс
19
Уолтерс
7
Айрленд
12
Дайер
10
Монтеро
10
Монтеро
12
Дайер
10
Сигурдссон
11
Эмнес
11
Эмнес
10
Сигурдссон
14
Кэрролл
18
Гомис
18
Гомис
14
Кэрролл
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
2
Лиам Шепард
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
2
Лиам Шепард
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Сток Сити - Суонси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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