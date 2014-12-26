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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2014
Эвертон
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
38'
Б. Кркич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
90'
+2
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
90'
Желтая карточка
Ч. Адам
83'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
Желтая карточка
Г. Бэрри
78'
76'
Замена
У. Ассаиди
️️️️
М. Арнаутович
Замена
С. Это'О
️️️️
Д. МакКарти
69'
67'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Б. Кркич
Замена
А. Алькарас
️️️️
Ф. Ягиелка
46'
Замена
Жоэль
️️️️
Т. Ховард
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Кркич
35'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
Желтая карточка
С. Нейсмит
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
19
Ягиелка
23
Коулмен
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
9
Лукаку
87
Миральяс
14
Нейсмит
4-2-4
31
Бегович
5
Муниеса
5
Кэмерон
17
Шоукросс
33
Питерс
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
9
Кркич
19
Уолтерс
92
Диуф
7
Арнаутович
1
Ховард
1
Жоэль
1
Жоэль
1
Ховард
19
Ягиелка
21
Алькарас
21
Алькарас
19
Ягиелка
16
МакКарти
9
Это'О
9
Это'О
16
МакКарти
9
Кркич
16
Адам
16
Адам
9
Кркич
7
Арнаутович
24
Ассаиди
24
Ассаиди
7
Арнаутович
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
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