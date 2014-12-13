Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 13 декабря 2014
Кристал Пэлас
13.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
11'
Д. МакАртур
13'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
Желтая карточка
С. Данн
90'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Д. МакАртур
85'
Желтая карточка
М. Шамах
77'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
77'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
В. Заа
61'
55'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Б. Кркич
13'
ГОЛ! 1:1!
П. Крауч
ГОЛ! 1:0!
Д. МакАртур
Пас отдал
Я. Боласи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-1-1
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
4
Хангеланд
16
Келли
11
Боласи
11
МакАртур
15
Йединак
16
Ледли
10
Заа
27
Шамах
3-2-1-4
31
Бегович
17
Шоукросс
5
Кэмерон
36
Уилсон
27
Бардсли
33
Питерс
15
Н'Зонзи
92
Диуф
15
Крауч
9
Кркич
19
Уолтерс
11
МакАртур
10
Беннэн
10
Беннэн
11
МакАртур
10
Заа
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Заа
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
9
Кркич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Кркич
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Сток Сити
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+