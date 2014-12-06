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Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 06 декабря 2014
Сток Сити
06.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
1'
П. Крауч
35'
Б. Кркич
45+1'
Д. Уолтерс
68'
С. Касорла (П)
70'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
90'
+2
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
К. Гиббс
Замена
Р. Хут
️️️️
Б. Кркич
87'
Желтая карточка
Ч. Адам
84'
78'
Вторая желтая
К. Чамберс
72'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
71'
Желтая карточка
К. Гиббс
Замена
Ч. Адам
️️️️
М. Диуф
70'
70'
ГОЛ! 3:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
А. Санчес
68'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Касорла
Замена
Г. Уилэн
️️️️
М. Муниеса
64'
63'
Замена
Л. Подольски
️️️️
О. Жиру
61'
Желтая карточка
К. Чамберс
Желтая карточка
П. Крауч
46'
46'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Бельерин
ГОЛ! 3:0!
Д. Уолтерс
45'
+1
Желтая карточка
М. Муниеса
44'
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Уолтерс
35'
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
М. Диуф
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
34
Оливер Шентон
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-1-4
31
Бегович
17
Шоукросс
5
Кэмерон
5
Муниеса
33
Питерс
27
Бардсли
15
Н'Зонзи
15
Крауч
92
Диуф
19
Уолтерс
9
Кркич
4-4-2
1
Мартинес
2
Бельерин
4
Мертезакер
12
Чамберс
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
20
Фламини
21
Рэмзи
4
Санчес
9
Жиру
9
Кркич
6
Хут
6
Хут
9
Кркич
5
Муниеса
12
Уилэн
12
Уилэн
5
Муниеса
92
Диуф
16
Адам
16
Адам
92
Диуф
9
Жиру
10
Подольски
10
Подольски
9
Жиру
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
2
Бельерин
18
Уэлбек
18
Уэлбек
2
Бельерин
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Войцех Щесны
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:40 (прямая)
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