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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 28 декабря 2014
Сток Сити
28.12.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
51'
М. Диуф
66'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
Замена
М. Уилсон
️️️️
Г. Уилэн
85'
79'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Ч. Адам
️️️️
Б. Кркич
78'
76'
Желтая карточка
К. Бэйрд
68'
Желтая карточка
К. Брант
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
М. Арнаутович
66'
63'
Замена
С. Варела
️️️️
С. Сессеньон
63'
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. Моррисон
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Крауч
63'
ГОЛ! 1:0!
М. Диуф
Пас отдал
Э. Питерс
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-2-4
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
5
Муниеса
5
Кэмерон
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
15
Крауч
92
Диуф
9
Кркич
7
Арнаутович
4-5-1
12
Фостер
36
Маколи
22
Бэйрд
15
Лескотт
14
Уисдом
8
Гарднер
18
Дорранс
29
Сессеньон
11
Брант
7
Моррисон
12
Идейе
12
Уилэн
36
Уилсон
36
Уилсон
12
Уилэн
9
Кркич
16
Адам
16
Адам
9
Кркич
15
Крауч
19
Уолтерс
19
Уолтерс
15
Крауч
18
Дорранс
21
Мулумбу
21
Мулумбу
18
Дорранс
7
Моррисон
38
Бераино
38
Бераино
7
Моррисон
29
Сессеньон
18
Варела
18
Варела
29
Сессеньон
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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