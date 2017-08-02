Игор Де Камарго - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Де Камарго
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Де Камарго
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|6
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2017
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|21.11.2017
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:6
|Реал (Мадрид)
|01.11.2017
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|17.10.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.09.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|13.09.2017
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|23.08.2017
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|39'
|15.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Славия (Прага)
|2' 54'
|02.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|4:0
|Вииторул (Констанца)
|94' 93'