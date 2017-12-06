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Игор Де Камарго
Статистика
Игор Де Камарго - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1983 (43)
#9 | Нападающий
187 см | 82 кг
Бельгия | Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
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Лига чемпионов 2014/2015
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Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
6
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Тоттенхэм
3 : 0
06.12.2017
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 6
21.11.2017
Реал
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Боруссия Д
1 : 1
01.11.2017
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
АПОЭЛ
1 : 1
17.10.2017
Боруссия Д
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
АПОЭЛ
0 : 3
26.09.2017
Тоттенхэм
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
3 : 0
13.09.2017
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
0 : 0
23.08.2017
АПОЭЛ
1' - 90'
39'
Лига чемпионов, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 0
15.08.2017
Славия
1' - 90'
2'
54'
Лига чемпионов, 3 раунд
АПОЭЛ
4 : 0
02.08.2017
Вииторул
1' - 90'
94'
93'
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