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    Игор Де Камарго - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Игор
    Фамилия Де Камарго
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 мая 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 6 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2017 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    21.11.2017 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 0:6 Реал (Мадрид)
    01.11.2017 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:1 АПОЭЛ (Никосия)
    17.10.2017 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 1:1 Боруссия (Дортмунд)
    26.09.2017 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Тоттенхэм (Лондон)
    13.09.2017 1' -90' Реал (Мадрид) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    23.08.2017 1' -90' Славия (Прага) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    39'
    15.08.2017 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Славия (Прага)
    2' 54'
    02.08.2017 1' -90' АПОЭЛ (Никосия) 4:0 Вииторул (Констанца)
    94' 93'
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