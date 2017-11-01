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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - АПОЭЛ
Боруссия Д - АПОЭЛ: обзор матча 01 ноября 2017
Боруссия Д
01.11.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
АПОЭЛ
29'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - АПОЭЛ
90'
+1
Желтая карточка
П. Вурос
72'
Желтая карточка
Карлао
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
С. Кагава
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
АПОЭЛ
13
Наужет Перес
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
АПОЭЛ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
33
Антреас Макрис
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-1-3-2
1
Бюрки
22
Геррейру
19
Папастатопулос
21
Топрак
5
Бартра
5
Вайгль
27
Гетце
10
Кагава
11
Пулишич
7
Обамеянг
26
Филипп
3-4
13
Перес
30
Меркис
2
Вурос
50
Карлао
11
Александру
16
Винисиус
26
Мораиш
46
Алонефтис
Остались в запасе
Боруссия Д
АПОЭЛ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
20
Роланд Салаи
ПВ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Остались в запасе
20
Роланд Салаи
ПВ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Боруссия Д - АПОЭЛ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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