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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Славия
АПОЭЛ - Славия: обзор матча 15 августа 2017
АПОЭЛ
15.08.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Славия
2'
И. Де Камарго
10'
Э. Алонефтис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Славия
Желтая карточка
Карлао
77'
Желтая карточка
И. Де Камарго
54'
ГОЛ! 2:0!
Э. Алонефтис
Пас отдал
Л. Эбесилио
10'
6'
Желтая карточка
Р. Ротань
ГОЛ! 1:0!
И. Де Камарго
Пас отдал
Л. Эбесилио
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
21
Живко Миланов
ЦЗ
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Вандер
ЦП
Славия
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
3-4-1
24
Ватерман
50
Карлао
3
Лаго
21
Миланов
16
Винисиус
46
Алонефтис
6
Эбесилио
26
Мораиш
9
Де Камарго
3-3-1
27
Лаштувка
25
Фрыдрых
25
Югаш
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Гушбауэр
17
Стох
29
Ротань
7
Шкода
Остались в запасе
АПОЭЛ
Славия
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Вандер
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Вандер
ЦП
Остались в запасе
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча АПОЭЛ - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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