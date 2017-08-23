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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - АПОЭЛ
Славия - АПОЭЛ: обзор матча 23 августа 2017
Славия
23.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - АПОЭЛ
Желтая карточка
М. Месанович
61'
39'
Желтая карточка
И. Де Камарго
21'
Желтая карточка
Винисиус
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Данни
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
21
Живко Миланов
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Винисиус
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Славия
49
Ян Сикора
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Вандер
ЦП
3-4
27
Лаштувка
25
Фрыдрых
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Югаш
17
Стох
10
Данни
29
Ротань
25
Гушбауэр
3-5-1
24
Ватерман
21
Миланов
3
Лаго
50
Карлао
16
Винисиус
7
Эфрем
6
Эбесилио
26
Мораиш
46
Алонефтис
9
Де Камарго
Остались в запасе
Славия
АПОЭЛ
49
Ян Сикора
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Вандер
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
49
Ян Сикора
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
7
Халил Алтынтоп
ЦП
11
Муриш Месанович
ЦФ
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Вандер
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Славия - АПОЭЛ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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