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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Тоттенхэм
АПОЭЛ - Тоттенхэм: обзор матча 26 сентября 2017
АПОЭЛ
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
39'
Г. Кейн
62'
Г. Кейн
67'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Тоттенхэм
85'
Желтая карточка
Г. Уинкс
67'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Триппьер
62'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Сиссоко
Желтая карточка
Винисиус
51'
Желтая карточка
Б. Ватерман
39'
39'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
АПОЭЛ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-3-1-1
24
Ватерман
3
Лаго
50
Карлао
2
Вурос
46
Алонефтис
26
Мораиш
16
Винисиус
20
Салаи
9
Де Камарго
3-2-2-1-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
15
Дайер
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
АПОЭЛ
Тоттенхэм
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
33
Антреас Макрис
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча АПОЭЛ - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
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