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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - АПОЭЛ
Реал - АПОЭЛ: обзор матча 13 сентября 2017
Реал
13.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
АПОЭЛ
12'
К. Роналду
51'
К. Роналду (П)
61'
С. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - АПОЭЛ
63'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
ГОЛ! 3:0!
С. Рамос
61'
53'
Желтая карточка
Р. Салаи
Желтая карточка
Д. Карвахаль
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
АПОЭЛ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
4-1-3-1-1
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Ковачич
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
3-4-1-1
24
Ватерман
50
Карлао
2
Вурос
3
Лаго
46
Алонефтис
16
Винисиус
26
Мораиш
6
Эбесилио
20
Салаи
9
Де Камарго
Остались в запасе
Реал
АПОЭЛ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Реал - АПОЭЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
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07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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