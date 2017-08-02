Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Вииторул
АПОЭЛ - Вииторул: обзор матча 02 августа 2017
АПОЭЛ
02.08.2017, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
4 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Вииторул
54'
Карлао
93'
Г. Меркис
94'
И. Де Камарго
105+1'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Вииторул
Желтая карточка
Ж. Миланов
119'
Желтая карточка
Н. Мораиш
119'
ГОЛ! 4:0!
Г. Эфрем
Пас отдал
Л. Эбесилио
105'
+1
ГОЛ! 3:0!
И. Де Камарго
Пас отдал
Р. Лаго
94'
ГОЛ! 2:0!
Г. Меркис
Пас отдал
И. Де Камарго
93'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
88'
ГОЛ! 1:0!
Карлао
Пас отдал
Э. Алонефтис
54'
Желтая карточка
Винисиус
44'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча АПОЭЛ - Вииторул
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Вииторул
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
«Ахмат» подписал лучшего бомбардира прошлого чемпионата Румынии
2021.01.13 18:24
Президент «Вииторула»: «Предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным. Но Янис выбрал клуб, где сможет прогрессировать»
2019.07.13 00:40
38
Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»
2019.07.12 18:25
23
Луческу: «Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи, я бы сказал: «Выбирай Россию»
2019.07.11 16:20
7
Президент «Вииторула»: «Если бы Хаджи выбирал лучшее финансовое предложение, то перешел бы в «Спартак»
2019.07.11 01:48
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+