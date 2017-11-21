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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Реал
АПОЭЛ - Реал: обзор матча 21 ноября 2017
АПОЭЛ
21.11.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 6
Завершен
Реал
23'
Л. Модрич
39'
К. Бензема
41'
Начо
45+1'
К. Бензема
49'
К. Роналду
54'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Реал
90'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
54'
ГОЛ! 0:6!
К. Роналду
49'
ГОЛ! 0:5!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
41'
ГОЛ! 0:3!
Начо
Пас отдал
Р. Варан
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
13
Наужет Перес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
АПОЭЛ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Реал
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
3-3-1
13
Перес
3
Лаго
50
Карлао
2
Вурос
46
Алонефтис
16
Винисиус
26
Мораиш
20
Салаи
4-2-2-2
1
Касилья
14
Карвахаль
19
Варан
6
Начо
12
Марсело
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
10
Асенсио
7
Роналду
9
Бензема
Остались в запасе
АПОЭЛ
Реал
30
Георгис Меркис
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Георгис Меркис
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Остались в запасе
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча АПОЭЛ - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
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