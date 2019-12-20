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Адриан Рамос
Статистика
Адриан Рамос - статистика
Завершил карьеру
22 января 1986 (40), Сантадер-де-Киличао
#20 | Нападающий
185 см | 74 кг
Колумбия
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
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Кубок Америки 2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
3 : 0
20.12.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Гранада
1 : 2
14.12.2019
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
3 : 0
07.12.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 0
09.11.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
1 : 2
03.11.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
31.10.2019
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 0
27.10.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
1 : 0
18.10.2019
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
4 : 2
05.10.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Гранада
1 : 0
28.09.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
1 : 1
24.09.2019
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
2 : 0
21.09.2019
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Сельта
0 : 2
15.09.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 3
01.09.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
0 : 1
23.08.2019
Севилья
85' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
4 : 4
17.08.2019
Гранада
78' - 90'
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