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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Гранада
Вильярреал - Гранада: обзор матча 17 августа 2019
Вильярреал
17.08.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
4 : 4
Завершен
Гранада
35'
С. Касорла (П)
53'
М. Гомес
65'
Ж. Морено
73'
С. Чуквуэзе
45+6'
Ф. Вико (П)
62'
Д. Мачис
75'
Р. Сольдадо
81'
А. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Гранада
Замена
К. Бакка
️️️️
В. Иборра
83'
81'
ГОЛ! 4:4!
А. Пуэртас
Пас отдал
Р. Сольдадо
78'
Замена
А. Рамос
️️️️
Ф. Вико
Замена
М. Тригерос
️️️️
М. Гомес
78'
75'
ГОЛ! 4:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Монторо
ГОЛ! 4:2!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
С. Касорла
73'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
70'
70'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Я. Брайс
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Ж. Морено
69'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Гомес
65'
62'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мачис
Пас отдал
В. Диас
59'
Желтая карточка
Х. Санчес
57'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Вадильо
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Кинтилья
53'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Вико
Желтая карточка
Р. Альбиоль
45'
+3
Желтая карточка
С. Касорла
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Касорла
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
14
Пау Торрес
ВР
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-3-2-1
14
Торрес
6
Кинтилья
39
Альбиоль
7
Пенья
99
Ангисса
8
Касорла
10
Иборра
16
Гомес
21
Чуквуэзе
7
Морено
4-2-3-1
1
Силва
17
Куини
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
19
Монторо
88
Брайс
7
Пуэртас
19
Вико
14
Вадильо
9
Сольдадо
16
Гомес
14
Тригерос
14
Тригерос
16
Гомес
10
Иборра
70
Бакка
70
Бакка
10
Иборра
7
Морено
9
Экамби
9
Экамби
7
Морено
14
Вадильо
11
Мачис
11
Мачис
14
Вадильо
88
Брайс
12
Азиз
12
Азиз
88
Брайс
19
Вико
20
Рамос
20
Рамос
19
Вико
Остались в запасе
Вильярреал
Гранада
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Вильярреал - Гранада
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Вильярреал
Гранада
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