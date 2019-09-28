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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леганес
Гранада - Леганес: обзор матча 28 сентября 2019
Гранада
28.09.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
28'
А. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леганес
87'
Желтая карточка
Ч. Авазим
80'
Желтая карточка
К. Омеруо
Желтая карточка
Р. Сольдадо
72'
Желтая карточка
Д. Мачис
66'
65'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
А. Пуэртас
45'
+6
ГОЛ! 1:0!
А. Пуэртас
Пас отдал
Р. Сольдадо
28'
27'
Желтая карточка
М. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Ресио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Леганес
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
21
Эррера
19
Монторо
12
Азиз
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
3-2-2-1-2
12
Сориано
22
Сиовас
4
Омеруо
15
Авазим
22
Наварро
33
Сильва
36
Ресио
21
Перес
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Гранада
Леганес
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
24
Айтор Руйбаль
ПВ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
24
Айтор Руйбаль
ПВ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Гранада - Леганес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
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