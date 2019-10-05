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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 05 октября 2019
Реал
05.10.2019, суббота, 17:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 2
Завершен
Гранада
2'
К. Бензема
45+1'
Э. Азар
61'
Л. Модрич
90+2'
Х. Родригес
69'
Д. Мачис (П)
77'
Д. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Одриосола
90'
+2
Замена
Х. Родригес
️️️️
Г. Бэйл
83'
81'
Желтая карточка
А. Пуэртас
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дуарте
Пас отдал
В. Диас
73'
Желтая карточка
Д. Дуарте
72'
Желтая карточка
Я. Эррера
69'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Мачис
Замена
Иско
️️️️
Э. Азар
69'
Желтая карточка
А. Ареоля
68'
64'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 3:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Э. Азар
61'
56'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Д. Карвахаль
54'
54'
Желтая карточка
Х. Санчес
51'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Р. Азиз
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Ф. Вальверде
45'
+1
Желтая карточка
Каземиро
43'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
34'
6'
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Монторо
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-4-1
23
Ареоля
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
8
Вальверде
18
Бэйл
10
Азар
8
Кроос
9
Бензема
4-3-2-1
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
21
Эррера
12
Азиз
19
Монторо
7
Пуэртас
11
Мачис
9
Сольдадо
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
23
Родригес
18
Бэйл
10
Азар
22
Иско
22
Иско
10
Азар
19
Монторо
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Монторо
12
Азиз
14
Вадильо
14
Вадильо
12
Азиз
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
Остались в запасе
Реал
Гранада
11
Родриго
ПВ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
11
Родриго
ПВ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Реал - Гранада
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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