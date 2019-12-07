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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Алавес
Гранада - Алавес: обзор матча 07 декабря 2019
Гранада
07.12.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 16 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
48'
К. Фернандес Луна
58'
Р. Сольдадо (П)
77'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Алавес
90'
+1
Красная карточка
В. Лагвардия
ГОЛ! 3:0!
Я. Эррера
Пас отдал
В. Диас
77'
67'
Вторая желтая
М. Вакасо
63'
Желтая карточка
М. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Сольдадо
58'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
В. Диас
48'
40'
Желтая карточка
М. Вакасо
28'
Желтая карточка
Х. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
15
Мартинес
17
Куини
25
Гоналон
21
Эррера
14
Вадильо
7
Пуэртас
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
3-2-2-1-2
1
Пачеко
22
Видаль
5
Лагвардия
19
Эли
23
Наварро
3
Марин
19
Гарсия
17
Пина
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
Остались в запасе
Гранада
Алавес
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Гранада - Алавес
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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