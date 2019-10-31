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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 31 октября 2019
Хетафе
31.10.2019, четверг, 23:15
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
35'
Анхель
41'
М. Арамбарри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
Желтая карточка
М. Арамбарри
64'
57'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 2:0!
М. Арамбарри
Пас отдал
Джейсон
41'
40'
Желтая карточка
Д. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
М. Кукурелья
35'
Желтая карточка
Анхель
18'
Желтая карточка
Д. Суарес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
1
Руй Силва
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
17
Мата
9
Анхель
3-3-1-1-2
1
Силва
5
Санчес
22
Дуарте
15
Мартинес
16
Диас
25
Гоналон
12
Кейбаши
88
Брайс
11
Мачис
20
Рамос
9
Сольдадо
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
21
Карлос Нева
ЛЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Куини
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Хетафе - Гранада
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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