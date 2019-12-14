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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 14 декабря 2019
Гранада
14.12.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
60'
Д. Мачис
55'
Р. Рочина
89'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леванте
90'
+2
Желтая карточка
Э. Кабако
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
90'
+1
Желтая карточка
Я. Брайс
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
Э. Барди
Пас отдал
Х. Кампанья
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
В. Диас
60'
59'
Желтая карточка
Э. Барди
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Рочина
Пас отдал
Х. Кампанья
Желтая карточка
М. Гоналон
11'
2'
Желтая карточка
С. Поштиго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
15
Мартинес
16
Диас
25
Гоналон
21
Эррера
14
Вадильо
7
Пуэртас
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
3-2-1-2-2
13
Айтор
21
Поштиго
22
Радойя
23
Кабако
21
Мирамон
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Гранада
Леванте
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
23
Коке
ПЗ
27
Эрнани
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Гранада - Леванте
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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