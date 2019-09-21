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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 21 сентября 2019
Гранада
21.09.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
2'
Р. Азиз
66'
А. Вадильо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
87'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Я. Эррера
83'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Вадильо
66'
62'
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
Замена
А. Вадильо
️️️️
Д. Мачис
62'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Р. Сольдадо
58'
Желтая карточка
Я. Эррера
49'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
48'
46'
Замена
А. Фати
️️️️
К. Перес
46'
Замена
Л. Месси
️️️️
Х. Фирпо
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Пике
21'
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Р. Азиз
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4-3-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
16
Диас
21
Эррера
12
Азиз
19
Монторо
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
4-3-3
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
23
Фирпо
6
Роберто
21
де Йонг
11
Ракитич
7
Гризманн
9
Суарес
23
Перес
21
Эррера
25
Гоналон
25
Гоналон
21
Эррера
11
Мачис
14
Вадильо
14
Вадильо
11
Мачис
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
23
Перес
31
Фати
31
Фати
23
Перес
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
11
Ракитич
23
Фирпо
10
Месси
10
Месси
23
Фирпо
Остались в запасе
Гранада
Барселона
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Гранада - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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