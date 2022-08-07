Джеймс Холланд - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Холланд
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Холланд
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|73' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|89' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|02.10.2022
|73' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|11.09.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|10'
|28.08.2022
|70' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|21.08.2022
|1' -64'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|07.08.2022
|1' -59'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|31.07.2022
|1' -76'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|22.07.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)