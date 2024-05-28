Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия
Хартберг - Аустрия: обзор матча 28 мая 2024
Хартберг
28.05.2024, вторник, 20:00
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Аустрия
39'
Д. Холланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия
90'
+4
Желтая карточка
А. Шмидт
Желтая карточка
М. Сангаре
90'
+4
90'
Замена
L. Pazourek
️️️️
Д. Фиц
85'
Желтая карточка
К. Фрюхтль
Замена
Т. Роттер
️️️️
Т. Кайнц
85'
84'
Вторая желтая
М. Вельс
80'
Желтая карточка
М. Вельс
78'
Желтая карточка
Д. Фиц
Замена
M. Fillafer
️️️️
Д. Фризер
77'
Замена
У. Диаките
️️️️
I. Bowat
77'
Желтая карточка
R. Sallinger
76'
67'
Замена
М. Поцман
️️️️
М. Фишер
67'
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
Х. Генуш
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
60'
Желтая карточка
Д. Прокоп
56'
46'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Аслани
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Холланд
38'
Замена
М. Вельс
️️️️
А. Грубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
40
Julian Halwachs
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
2
Luca Pazourek
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
4-1-3-2
1
16
Пфайфер
15
2
Компош
23
Кайнц
28
Хайль
10
Авдияй
18
Сангаре
28
Фризер
9
Энтруп
10
Прокоп
4-1-1-2-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
4
Плавотич
46
Хандль
21
Генуш
8
Холланд
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
11
Аслани
9
Грубер
23
Кайнц
31
Роттер
31
Роттер
23
Кайнц
15
17
Диаките
17
Диаките
15
28
Фризер
11
11
28
Фризер
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
21
Генуш
13
Кретциг
13
Кретциг
21
Генуш
9
Грубер
37
Вельс
37
Вельс
9
Грубер
36
Фиц
2
2
36
Фиц
30
Фишер
19
Поцман
19
Поцман
30
Фишер
11
Аслани
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Аслани
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Хартберг - Аустрия
3
1
4
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
516
271
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
Новости команд
Все
Хартберг
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+