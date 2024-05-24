Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Хартберг
Аустрия - Хартберг: обзор матча 24 мая 2024
Аустрия
24.05.2024, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хартберг
51'
Д. Холланд
58'
Д. Фиц (П)
84'
М. Энтруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Хартберг
Замена
А. Шмидт
️️️️
Д. Фиц
90'
+2
90'
+1
Замена
J. Halwachs
️️️️
Т. Кайнц
85'
Желтая карточка
Д. Авдияй
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Энтруп
Пас отдал
Р. Провиденсе
Замена
М. Поцман
️️️️
L. Pazourek
82'
77'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Фризер
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
Х. Генуш
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фиц
58'
58'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
У. Диаките
ГОЛ! 1:0!
Д. Холланд
51'
Желтая карточка
М. Вельс
47'
46'
Замена
М. Энтруп
️️️️
M. Fillafer
Замена
М. Вельс
️️️️
Ф. Аслани
46'
30'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
2
Luca Pazourek
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
36
Доминик Фиц
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
17
Усман Диаките
ОП
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
19
Марвин Поцман
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фрюхтль
21
Генуш
40
Мейсль
46
Хандль
4
Плавотич
8
Холланд
2
36
Фиц
30
Фишер
9
Грубер
11
Аслани
4-1-2-3
1
2
Компош
15
23
Кайнц
16
Пфайфер
17
Диаките
28
Хайль
11
28
Фризер
18
Сангаре
10
Авдияй
21
Генуш
13
Кретциг
13
Кретциг
21
Генуш
11
Аслани
37
Вельс
37
Вельс
11
Аслани
2
19
Поцман
19
Поцман
2
36
Фиц
13
Шмидт
13
Шмидт
36
Фиц
23
Кайнц
40
40
23
Кайнц
17
Диаките
10
Прокоп
10
Прокоп
17
Диаките
28
Фризер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
28
Фризер
11
9
Энтруп
9
Энтруп
11
Остались в запасе
Аустрия
Хартберг
99
Мирко Кос
ВР
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
29
Муарем Хускович
ЦФ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Аустрия - Хартберг
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
7
Офсайды
3
1
Количество передач
362
549
Сейвы
5
4
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Generali Arena, Vienna
Новости команд
Все
Аустрия
Хартберг
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+