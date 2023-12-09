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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Аустрия
Аустрия К - Аустрия: обзор матча 09 декабря 2023
Аустрия К
09.12.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия
63'
Р. Бенателли
65'
С. Карвейна
75'
Ф. Аслани
85'
Р. Ранфтль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Аустрия
90'
+4
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Хускович
85'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ранфтль
82'
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Грубер
75'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Аслани
Пас отдал
А. Грубер
70'
Желтая карточка
М. Хускович
66'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
М. Браунедер
66'
Замена
Х. Генуш
️️️️
М. Польстер
ГОЛ! 2:0!
С. Карвейна
65'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенателли
Пас отдал
Н. Биндер
63'
Замена
Н. Биндер
️️️️
Ф. Яриц
60'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Ирвинг
60'
Желтая карточка
Н. Джорич
42'
37'
Желтая карточка
М. Фишер
7'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
3
Matthias Dollinger
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
7
Ромео Вучич
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
3-3-3-1
13
Менцель
4
Джорич
37
Виммер
31
Марер
33
Шумахер
81
Гемичибаши
2
Бонна
7
Яриц
18
Ирвинг
11
Бенателли
30
Карвейна
2-3-2-3
1
Фрюхтль
4
Мартинс
46
Хандль
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
30
Фишер
43
Польстер
19
Поцман
9
Грубер
29
Хускович
18
Ирвинг
24
Верницниг
24
Верницниг
18
Ирвинг
7
Яриц
13
Биндер
13
Биндер
7
Яриц
43
Польстер
21
Генуш
21
Генуш
43
Польстер
29
Хускович
8
Холланд
8
Холланд
29
Хускович
9
Грубер
7
Вучич
7
Вучич
9
Грубер
23
Браунедер
11
Аслани
11
Аслани
23
Браунедер
Остались в запасе
Аустрия К
Аустрия
30
David Puntigam
ВР
3
Matthias Dollinger
ЦЗ
11
Sebastian Soto
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
3
Matthias Dollinger
ЦЗ
11
Sebastian Soto
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия К - Аустрия
1
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
7
Офсайды
1
3
Количество передач
175
270
Сейвы
2
1
Точность передач %
61
74
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Вертерзее
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