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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - ЛАСК
Аустрия - ЛАСК: обзор матча 03 декабря 2023
Аустрия
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
ЛАСК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - ЛАСК
90'
+1
Желтая карточка
М. Любичич
Замена
Р. Вучич
️️️️
А. Юкич
87'
85'
Замена
Э. Гавел
️️️️
Л. Пинтор
80'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
80'
Замена
М. Любичич
️️️️
М. Коне
Замена
М. Браунедер
️️️️
М. Фишер
80'
73'
Желтая карточка
Э. Дарбо
73'
Замена
П. Михорль
️️️️
Э. Дарбо
Желтая карточка
Р. Ранфтль
67'
Замена
М. Хускович
️️️️
Ф. Аслани
62'
Замена
Д. Фиц
️️️️
А. Грубер
62'
54'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
51'
Желтая карточка
Л. Пинтор
Желтая карточка
Й. Хандль
48'
43'
Желтая карточка
М. Таловеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Ленни Пинтор
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
36
Рене Реннер
(К)
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
17
Элиас Гавел
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
3-1-3-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
40
Мейсль
4
Мартинс
26
Ранфтль
43
Польстер
30
Фишер
77
Юкич
11
Аслани
9
Грубер
19
Поцман
3-2-1-2-2
26
Лаваль
16
Андраде
40
Таловеров
30
Стойкович
32
Йовичич
5
Дарбо
36
Реннер
8
Усор
11
Пинтор
14
Коне
36
Гойгингер
30
Фишер
23
Браунедер
23
Браунедер
30
Фишер
9
Грубер
36
Фиц
36
Фиц
9
Грубер
11
Аслани
29
Хускович
29
Хускович
11
Аслани
77
Юкич
7
Вучич
7
Вучич
77
Юкич
5
Дарбо
34
Михорль
34
Михорль
5
Дарбо
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
11
Пинтор
17
Гавел
17
Гавел
11
Пинтор
14
Коне
27
Любичич
27
Любичич
14
Коне
Остались в запасе
Аустрия
ЛАСК
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия - ЛАСК
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Generali Arena, Vienna
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