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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия
Зальцбург - Аустрия: обзор матча 13 августа 2023
Зальцбург
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия
55'
А. Форсон
90+10'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Аустрия
ГОЛ! 2:0!
К. Конате
90'
+10
90'
+7
Желтая карточка
М. Балтакса
Желтая карточка
К. Конате
90'
+3
Желтая карточка
О. Глух
89'
Замена
Д. Камери
️️️️
Р. Шимич
84'
Замена
О. Глух
️️️️
А. Форсон
84'
83'
Желтая карточка
А. Грубер
75'
Замена
М. Балтакса
️️️️
Л. Гальвао
Замена
Д. Нене
️️️️
М. Кьергор
66'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
Л. Моргалла
66'
57'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
ГОЛ! 1:0!
А. Форсон
Пас отдал
М. Бидструп
55'
46'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Холланд
46'
Замена
Р. Ранфтль
️️️️
М. Поцман
21'
Желтая карточка
Й. Хандль
Замена
С. Байду
️️️️
У. Соле
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
10
Оскар Глух
АП
70
Дижон Камери
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шлагер
37
Дедич
28
Соле
31
Павлович
39
Моргалла
29
Гурна
2
Бидструп
14
Кьергор
17
Форсон
9
Шимич
19
Конате
2-1-1-3-3
1
Фрюхтль
40
Мейсль
46
Хандль
8
Холланд
3
Гальвао
36
Фиц
30
Фишер
43
Польстер
29
Хускович
9
Грубер
19
Поцман
39
Моргалла
91
Пиатковски
91
Пиатковски
39
Моргалла
28
Соле
6
Байду
6
Байду
28
Соле
17
Форсон
10
Глух
10
Глух
17
Форсон
9
Шимич
70
Камери
70
Камери
9
Шимич
14
Кьергор
45
Нене
45
Нене
14
Кьергор
3
Гальвао
3
Балтакса
3
Балтакса
3
Гальвао
19
Поцман
26
Ранфтль
26
Ранфтль
19
Поцман
8
Холланд
23
Браунедер
23
Браунедер
8
Холланд
36
Фиц
77
Юкич
77
Юкич
36
Фиц
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия
58
Нико Мантль
ВР
14
Самсон Тижани
ОП
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
14
Самсон Тижани
ОП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Зальцбург - Аустрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
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