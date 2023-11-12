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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 12 ноября 2023
Аустрия
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Зальцбург
Желтая карточка
М. Балтакса
90'
+3
90'
+2
Замена
Л. Гурна
️️️️
Л. Сучич
Замена
М. Балтакса
️️️️
М. Фишер
90'
+2
Пенальти не реализован!
А. Шмидт
89'
Красная карточка
М. Мартинс
88'
88'
Желтая карточка
Н. Капалдо
84'
Желтая карточка
А. Шлагер
83'
Желтая карточка
С. Павлович
Желтая карточка
А. Шмидт
78'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Аслани
77'
Замена
М. Браунедер
️️️️
А. Юкич
66'
59'
Замена
Р. Шимич
️️️️
К. Конате
59'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Форсон
35'
Желтая карточка
А. Форсон
33'
Желтая карточка
Д. Гиндо
Желтая карточка
А. Юкич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
77
Александар Юкич
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
29
Люка Гурна
ОП
45
Доржель Нене
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
2-2-3-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
3
Гальвао
26
Ранфтль
43
Польстер
77
Юкич
30
Фишер
9
Грубер
11
Аслани
19
Поцман
4-3-1-2
30
Шлагер
37
Дедич
6
Байду
31
Павлович
27
Гиндо
24
Сучич
24
Капалдо
2
Бидструп
17
Форсон
10
Ратков
19
Конате
30
Фишер
3
Балтакса
3
Балтакса
30
Фишер
77
Юкич
23
Браунедер
23
Браунедер
77
Юкич
11
Аслани
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Аслани
24
Сучич
29
Гурна
29
Гурна
24
Сучич
17
Форсон
45
Нене
45
Нене
17
Форсон
19
Конате
9
Шимич
9
Шимич
19
Конате
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Доминик Фиц
АП
Главный тренер
Манфред Шмид
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Доминик Фиц
АП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Generali Arena, Vienna
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