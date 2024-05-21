Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия
Вольфсберг - Аустрия: обзор матча 21 мая 2024
Вольфсберг
21.05.2024, вторник, 20:00
Австрия. Бундеслига
1 : 2
Завершен
Аустрия
64'
А. Боакье
8'
М. Мейсль
90+4'
Д. Фиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Фиц
Пас отдал
А. Грубер
Замена
M. Morgenstern
️️️️
Н. Ферачниг
84'
Желтая карточка
Н. Ферачниг
79'
77'
Замена
Д. Холланд
️️️️
L. Pazourek
ГОЛ! 1:1!
А. Боакье
Пас отдал
Н. Ферачниг
64'
63'
Желтая карточка
Ф. Аслани
Замена
Т. Забитцер
️️️️
С. Алтунашвили
62'
58'
Желтая карточка
М. Фишер
57'
Замена
А. Грубер
️️️️
А. Шмидт
57'
Замена
Х. Генуш
️️️️
Ф. Кретциг
56'
Желтая карточка
М. Поцман
46'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Т. Плавотич
Замена
А. Боакье
️️️️
M. Scharfetter
46'
Желтая карточка
Э. Омич
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Мейсль
Пас отдал
Д. Фиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
77
Maximilian Scharfetter
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
2
Luca Pazourek
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
13
Tobias Gruber
ЦЗ
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
20
Августин Боакье
АП
15
Michael Morgenstern
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
49
Sankara Karamoko
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Андреас Грубер
ЦФ
3-1-5-1-1
22
Баумгартнер
26
97
Ясич
18
Омич
19
Алтунашвили
14
Мюллер
18
Ферачниг
77
8
Пизингер
8
Балло
1
4-1-2-3
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Плавотич
40
Мейсль
13
Кретциг
2
36
Фиц
30
Фишер
19
Поцман
11
Аслани
13
Шмидт
77
20
Боакье
20
Боакье
77
18
Ферачниг
15
15
18
Ферачниг
19
Алтунашвили
10
Забитцер
10
Забитцер
19
Алтунашвили
13
Кретциг
21
Генуш
21
Генуш
13
Кретциг
4
Плавотич
4
Мартинс
4
Мартинс
4
Плавотич
2
8
Холланд
8
Холланд
2
13
Шмидт
9
Грубер
9
Грубер
13
Шмидт
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия
21
Давид Скубль
ВР
13
Tobias Gruber
ЦЗ
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
49
Sankara Karamoko
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
99
Мирко Кос
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
13
Tobias Gruber
ЦЗ
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
49
Sankara Karamoko
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия
2
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
15
Офсайды
3
6
Количество передач
348
447
Сейвы
4
3
Точность передач %
62
71
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
- : -
06.12.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
- : -
06.12.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
4 : 1
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Lavanttal-Arena, Wolfsberg
Новости команд
Все
Вольфсберг
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+