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Фабрицио Каччиаторе
Статистика
Фабрицио Каччиаторе - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1986 (39), Турин
#29 | Защитник
182 см | 75 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
14
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
27.06.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
0 : 1
23.06.2020
Кальяри
72' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
1' - 68'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 4
01.03.2020
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
1 : 0
09.02.2020
Кальяри
1' - 24'
16'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
4 : 0
06.01.2020
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 2
16.12.2019
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
2 : 2
08.12.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 2
25.11.2019
Кальяри
1' - 81'
81'
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
5 : 2
10.11.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 2
03.11.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
3 : 2
30.10.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
1 : 1
06.10.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
0 : 1
25.09.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 1
20.09.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
15.09.2019
Кальяри
1' - 90'
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