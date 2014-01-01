Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Филлипс - статистика

Завершил карьеру
25 июля 1973 (53)
#9 | Нападающий
170 см | 69 кг
Англия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристал Пэлас
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
01.01.2014
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Сити
1 : 0
28.12.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Астон Вилла
0 : 1
26.12.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
21.12.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
07.12.2013
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
03.12.2013
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
1 : 0
30.11.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
0 : 1
23.11.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Бромвич
2 : 0
02.11.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1 : 4
21.10.2013
Фулхэм
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
3 : 1
05.10.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 0
28.09.2013
Кристал Пэлас
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
22.09.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
14.09.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
31.08.2013
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2 : 1
24.08.2013
Кристал Пэлас
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
18.08.2013
Тоттенхэм
66' - 90'
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+