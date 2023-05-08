Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скотт Данн - статистика

Завершил карьеру
14 февраля 1987 (39)
#24 | Защитник
195 см | 78 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рединг
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
08.05.2023
Рединг
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 1
29.04.2023
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ковентри
2 : 1
22.04.2023
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
1 : 1
19.04.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Престон
2 : 1
10.04.2023
Рединг
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
1 : 1
07.04.2023
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Рединг
1 : 1
18.03.2023
Халл Сити
15' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
0 : 1
11.03.2023
Миллуолл
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
07.03.2023
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
5 : 0
04.03.2023
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
3 : 1
25.02.2023
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2023
Рединг
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Рединг
2 : 1
14.02.2023
Ротерхэм
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
11.02.2023
Рединг
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Рединг
2 : 2
04.02.2023
Уотфорд
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сток Сити
4 : 0
21.01.2023
Рединг
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 2
14.01.2023
Куинз Парк Рейнджерс
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вест Бромвич
1 : 0
02.01.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
1 : 1
30.12.2022
Рединг
Был в запасе
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+