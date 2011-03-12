Лоик Пужоль - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Пужоль
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Имя
|Лоик
|Фамилия
|Пужоль
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|88' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.05.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|11.05.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Монако (Монако)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:4
|Сошо (Монбельяр)
|30.04.2011
|79' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|3:2
|Кан (Кан)
|09.04.2011
|84' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|12.03.2011
|68' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:2
|Лион (Лион)
|05.03.2011
|90' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Сошо (Монбельяр)
|26.02.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|15.01.2011
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2010
|1' -46'
|Лион (Лион)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|16.10.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)