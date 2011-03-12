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    Лоик Пужоль - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Лоик
    Фамилия Пужоль
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1989 (34 года)
    Рост 187
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 88' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.05.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    11.05.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 3:0 Монако (Монако)
    07.05.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:4 Сошо (Монбельяр)
    30.04.2011 79' -90' Сошо (Монбельяр) 1:0 Нанси (Нанси)
    16.04.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 3:2 Кан (Кан)
    09.04.2011 84' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    02.04.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Брест (Брест)
    19.03.2011 Был в запасе Осер (Осер) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    12.03.2011 68' -90' Сошо (Монбельяр) 0:2 Лион (Лион)
    05.03.2011 90' -90' Тулуза (Тулуза) 0:1 Сошо (Монбельяр)
    26.02.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    12.02.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:2 Марсель (Марсель)
    05.02.2011 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    15.01.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    06.11.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2010 1' -46' Лион (Лион) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    16.10.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Сошо (Монбельяр)
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