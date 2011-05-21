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Лоик Пужоль
Статистика
Лоик Пужоль - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1989 (37)
#27 | Полузащитник
187 см | 81 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сошо
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Сошо
2 : 1
21.05.2011
Сент-Этьен
88' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
1 : 0
18.05.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3 : 0
11.05.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
0 : 4
07.05.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1 : 0
30.04.2011
Нанси
79' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сошо
3 : 2
16.04.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лорьян
1 : 1
09.04.2011
Сошо
84' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2 : 1
02.04.2011
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
2 : 0
19.03.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
0 : 2
12.03.2011
Лион
68' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0 : 1
05.03.2011
Сошо
90' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сошо
0 : 0
26.02.2011
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1 : 2
12.02.2011
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1 : 0
05.02.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
2 : 1
15.01.2011
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сошо
1 : 1
06.11.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 1
30.10.2010
Сошо
1' - 46'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2 : 0
16.10.2010
Сошо
Был в запасе
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