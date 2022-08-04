Максим Имереков - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Имереков
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Имереков
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|04.08.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)