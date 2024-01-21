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Максим Имереков
Статистика
Максим Имереков - статистика
Завершил карьеру
23 января 1991 (35)
#32 | Защитник
185 см | 74 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атромитос
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
0 : 5
21.01.2024
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
Атромитос
1 : 1
13.01.2024
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
1 : 2
07.01.2024
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Атромитос
3 : 0
04.01.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
0 : 0
21.12.2023
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Атромитос
3 : 2
17.12.2023
Панатинаикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
1 : 3
05.11.2023
Атромитос
1' - 90'
31'
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 1
28.10.2023
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
2 : 0
22.10.2023
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
5 : 0
08.10.2023
Атромитос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
02.10.2023
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 1
28.09.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 1
23.09.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Атромитос
1 : 1
18.09.2023
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
2 : 1
01.09.2023
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Олимпиакос
4 : 0
27.08.2023
Атромитос
Был в запасе
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