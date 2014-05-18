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Ибсон
Статистика
Ибсон - статистика
Завершил карьеру
7 ноября 1983 (42), Нитерой
#80 | Полузащитник
178 см | 76 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Copa del Sol 2011
Клубный Чемпионат Мира 2011
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 0
18.05.2014
Болонья
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 2
11.05.2014
Катания
46' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 0
04.05.2014
Болонья
88' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
1 : 0
19.04.2014
Болонья
1' - 70'
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
13.04.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
46' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
57' - 90'
72'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 0
09.03.2014
Сассуоло
1' - 77'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
71' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
22.02.2014
Рома
57' - 90'
64'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 2
09.02.2014
Болонья
88' - 90'
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