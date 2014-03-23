Ибсон - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Ибсон Баррето
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Спорт Ресифи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нитерой
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Имя
|Ибсон Баррето
|Фамилия
|Да Силва
|Команда
|Спорт Ресифи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нитерой
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|11.05.2014
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Катания (Катания)
|04.05.2014
|88' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|26.04.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.04.2014
|1' -70'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Парма (Парма)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|29.03.2014
|46' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.03.2014
|57' -90'
|Кьево (Верона)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|72'
|23.03.2014
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|09.03.2014
|1' -77'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.03.2014
|71' -90'
|Верона (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.02.2014
|57' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Рома (Рим)
|64'
|14.02.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|09.02.2014
|88' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Болонья (Болонья)